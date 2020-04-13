قال ويزر الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الإثنين، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا تضاعفت هذا الأسبوع، موضحًا أن مليار ريال هو الدعم الذي وصل لصندوق الوقف الصحي بالوزارة.
وخلال مؤتمر صحفي، عقده الوزير اليوم، أشار الربيعة إلى أن المملكة لديها بروتوكولات طبية في التعامل مع فيروس كورونا، موضحًا أنه إن وجد علاج لفيروس كورونا فسيحتاج فترة للتجربة، وعملنا بروتوكولًا علاجيًا لتحقيق أفضل العلاجات المتاحة لتسريع شفاء من أصيب.
وأضاف: لاحظنا في الفترة الأخيرة تزايد الإصابات في إسكان العمال، لذا أرجو من المشرفين عليها والشركات القائمة عليها، تطبيق أعلى معدلات الاحترازات.
وأوضح الربيعة أن هناك لجنة يقودها وزير البلديات ووزير الصناعة، يقومان خلالها بجهود كبيرة، وأؤكد على الجميع بدعم الدولة في تطبيق أعلى الاحترازات في إسكان العمال، مُقدمًا الشكر للشركات والأفراد المساهمين في صندوق محاربة كورونا؛ حيث وصلت المساهمات العينية والمالية قرابة مليار ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: المساهمات بصندوق محاربة «كورونا» وصلت لمليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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