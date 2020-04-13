دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصحاب المنشآت في مدينة الرياض ضمن الأنشطة البلدية المستثناة خلال فترة منع التجول بالدخول إلى بوابة بلدي لإصدار تصاريح تنقل للعاملين لديهم. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إجراءات إصدار تصريح التنقل خلال منع التجول للعاملين في الأنشطة المستثناه في مدينة الرياض. وشرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية طريقة إصدار تصريح التنقل من خلال: 1-يقوم صاحب المنشأة بالدخول على منصة بلدي. 2-يختار صاحب المنشأة خدمة إصدار تصريح التنقل خلال فترة منع التجول للأنشطة المستثناه. 3-يتم تسجيل العمالة المراد إصدار تصريح تنقل لهم وفي حال تنقل المصرح لهم عن طريق الباصات يتم إصدار تصريح واحد لسائق الباص. 4- يتم إحالة الطلب إلى البلدية المعنية في مدينة الرياض للمراجعة والموافقة على الطلب. 5 -يتم إشعار صاحب المنشأة بالموافقة من خلال رسالة SMS والدخول على منصة بلدي لطباعة التصاريح. Advertisements 6- يتولى صاحب المنشأة الحصول على موافقة ختم وزارة الداخلية من خلال زيارة مقراتها أو من خلال ممثليها في البلديات. الأنشطة المستثناه من أمر منع التجول ومن الأنشطة المستثناه، قطاع الأغذية وأنشطة خدمات توصيل الطلبات للمنازل، والقطاع الصحي وخدمات الطوارىء لشركة الكهرباء وقطاع الاتصالات كمشغلي الإنترنت وشبكات الاتصال وقطاع المياه مثل خدمات الطوارئ لشركة المياه وخدمة توصيل المياه الصالحة للشرب إلى المنازل. وكانت وزارة الداخلية أعلنت بدء تطبيق النموذج الموحد لتصاريح التنقل، اليوم الإثنين، فيما حدثت الوزارة نماذج تصاريح التنقل من أجل تحديد أعداد المصرح لهم بالخروج أثناء فترة منع التجول. اقرأ أيضا: «عاجل» تنشر قائمة الفئات والقطاعات المستثناة من قرار منع التجول بين المناطق بالفيديو.. تعرف على طريقة الحصول على تصاريح التنقل بين المدن عبر رابط الأمن العام «البيئة» تدعو الشركات العاملة معها لاستيفاء مستندات تصاريح التنقل

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ6 خطوات.. هكذا يمكن إصدار تصاريح تنقل للعاملين في مدينة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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