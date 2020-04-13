الصحة:  تسجيل  472  إصابة جديدة بكورونا و إجمالي الوفيات 65 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4934 بينما أصبح عدد الوفيات 65 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ805 حالة.

جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف أخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

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