نائب أمير جازان يكرم «يحيى نقي» لإنقاذه 3 أشخاص من النيران

كرم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان اليوم الإثنين، المواطن يحي بن محمد أحمد نقى، وذلك عقب تمكنه من إنقاذ ثلاثة أشخاص من سيارتهم المشتعلة بالنيران بعد تعرضها لحادث مروري بإحدى الطرق الفرعية لقرية الحرجة بمحافظة ضمد.

وأثنى على موقف المواطن نقى البطولي، وتفانيه في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص بعد اندلاع النيران في مركبتهم إثر تعرضهم لحادث مروري أدى إلى اشتعالها، مؤكدًا أن هذا العمل البطولي والنبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه عبر المواطن يحي نقى عن اعتزازه بتكريم نائب أمير منطقة جازان له، الذي يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الكريمة -أيدها الله- لأبنائها بمختلف مناطق المملكة، مبينًا أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي، سائلًا الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

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