قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لمتابعته الدقيقة ودعمه الكبير في أزمة فيروس «كورونا المستجد».
وخلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم، قال الربيعة: «إن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا يبين حجم التحدي، مُطالبًا الجميع بالالتزام والبقاء في المنازل، لا سيما في الأحياء السكنية المكتظة».
وأشار وزير الصحة إلى أن هناك تناغمًا كبيرًا بين القطاعات الحكومية بقيادة ولي العهد لمواجهة أزمة كورونا، مؤكدًا عدم وجود علاج ولقاح لفيروس كورونا حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة: بقيادة ولي العهد القطاعات الحكومية تواجه «كورونا» بتناغم كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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