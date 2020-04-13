«هيئة النقل»: استثناء كل أنشطة نقل البضائع من حظر التجول

أصدرت الهيئة العامة للنقل، اليوم الإثنين، بيانًا توضيحيًّا بشأن إصدار تصاريح التنقل الجديدة لنشاط نقل البضائع، موضحة أن كل أنشطة نقل البضائع مستثناة من حظر التجول.

وجاء في البيان ما يلي:

أولًا: كل أنشطة نقل البضائع مستثناة من حظر التجول.

ثانيًّا: لا يتطلب عمل سائقي الشاحنات الحصول على تصريح للتنقل.

ثالثًا: منشآت نقل البضائع في مدينة الرياض والتي يتطلب عملها تواجد الحد الأدنى من منسوبيها بما لا يتجاوز 25% من مجموع العاملين (باستثناء السائقين)، يمكنها الحصول على تصريح لكل موظف من قبل الهيئة وفي أضيق الحدود وفق التالي:

1- تقوم المنشأة بتعبئة نموذج التنقل وإقرار وزارة الداخلية والتعهد والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني لكل موظف ويستثنى من ذلك السائقين، مع تحديد موقع وساعات وأيام العمل، واسم وبيانات الموظف كاملة، ومكان السكن.

2 - قيام المنشأة باستكمال النماذج والإقرارات وتوقيعها من قبل الموظفين وختمها من قبل المنشأة، وإرسالها بصيغة PDF، مع نسخة من ترخيص المنشأة، وشهادة التأمينات الاجتماعية التي توضح عدد العاملين السعوديين وغير السعوديين، وبيان على ملف إكسل بالعاملين المراد إصدار تصاريح لهم من المنشأة وأرقام هوياتهم ونسخ من هوية المقيم بالنسبة للعاملين الأجانب ونسخة من اشتراك التأمينات الاجتماعية للسعوديين إضافة إلى إرفاق التعهد من قبل المنشأة.

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3- ترسل الوثائق على البريد الإلكتروني: [email protected]

4- تقوم الهيئة باستكمال الطلب وإفادة المنشأة بموعد التسليم في مقر فرع الهيئة بحي قرطبة - طريق الثمامة.

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