ضبط مستودع مخالف بالدمام

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع فرع وزارة التجارة وشرطة المنطقة الشرقية أثناء جولات الأمانة التفتيشية على المستودعات في مدينة الدمام مستودعاً يقوم بتعبئة المنظفات والمطهرات بطريقة مخالفة، إضافة الى ضبط أختام وملصقات لعلامات تجارية وتواريخ مزورة تستخدمها العمالة في تظليل المستهلك.

وأوضحت الأمانة أنه جرى مصادرة 1200 علبة من المنظفات كانت جاهزة للتوزيع، إضافة إلى 50 كرتون كمامات و 130 كرتون من القفازات، موضحة أنه لم يتم رصد أي عمالة وقت ضبط المستودع المخالف للتخزين ، وجرى إغلاق المستودع وضبط كامل الكمية والتحفظ عليها.

وأكدت الأمانة أن الحملات الرقابية الميدانية مستمرة، وسيتم ضبط المخالفين وتصحيح أوضاع جميع المنشآت المخالفة، من خلال مثل هذه الجولات الرقابية.