وأوضحت الأمانة أنه جرى مصادرة 1200 علبة من المنظفات كانت جاهزة للتوزيع، إضافة إلى 50 كرتون كمامات و 130 كرتون من القفازات، موضحة أنه لم يتم رصد أي عمالة وقت ضبط المستودع المخالف للتخزين ، وجرى إغلاق المستودع وضبط كامل الكمية والتحفظ عليها.
وأكدت الأمانة أن الحملات الرقابية الميدانية مستمرة، وسيتم ضبط المخالفين وتصحيح أوضاع جميع المنشآت المخالفة، من خلال مثل هذه الجولات الرقابية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مستودع مخالف بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.