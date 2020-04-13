السعودية اليوم / محافظة رفحاء تشهد التزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول



رفحاء 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واس

شهدت محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية التزام المواطنين والمقيمين، وسط حضور الأجهزة الأمنية المختلفة لتطبيق أمر منع التجول خلال الساعات المحددة.

ووثقت "واس" عدداً من الطرقات والشوارع والميادين التي أظهرت التزام سكاني بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة

// انتهى //

16:50ت م

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رفحاء 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسشهدت محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية التزام المواطنين والمقيمين، وسط حضور الأجهزة الأمنية المختلفة لتطبيق أمر منع التجول خلال الساعات المحددة.ووثقت "واس" عدداً من الطرقات والشوارع والميادين التي أظهرت التزام سكاني بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا المستجد.// انتهى //16:50ت م0125

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