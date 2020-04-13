السعودية اليوم / "واس" توثق التزام سكان محافظة صبيا بأمر منع التجول



صبيا 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واس

وثقت "واس" ميدانيا التزام سكان محافظة صبيا بمنطقة جازان بأمر منع التجول وخلو الطرقات والميادين بالمحافظة من المارة والمركبات خلال فترة المنع، مما يؤكد مدى التزام المواطنين والمقيمين بأمر المنع الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية للوقاية من فيروس

ورصدت " واس " خلال الجولة الميدانية الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة الجميع .

// انتهى //

16:48ت م

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صبيا 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسوثقت "واس" ميدانيا التزام سكان محافظة صبيا بمنطقة جازان بأمر منع التجول وخلو الطرقات والميادين بالمحافظة من المارة والمركبات خلال فترة المنع، مما يؤكد مدى التزام المواطنين والمقيمين بأمر المنع الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية للوقاية من فيروس كورونا ورصدت " واس " خلال الجولة الميدانية الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة الجميع .// انتهى //16:48ت م0124

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