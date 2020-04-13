السعودية اليوم / مركز التأهيل الشامل بجازان ينفذ الخطط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا



جيزان 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واس

نفذ مركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان، عدداً من الخطوات والإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فايروس

وأوضح مدير المركز أحمد أبو شرحة، أن إدارة المركز حرصت على تنفيذ جميع الخطط والإجراءات والتدابير الوقائية التي تتوافق مع خطط إدارة الخدمات الطبية بوزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية وخطط وإجراءات وزارة الصحة, حيث يتم الفرز البصري في المركز على مدار (24) ساعة ، إضافة إلى التعقيم المستمر داخل وخارج المركز, إذ يعد المركز من القطاعات الخدمية الصحية التي يتم فيها تقديم خدماتة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة, ومستثنى من توقف العمل.

وأكد مدير المركز حرص الجميع على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وحماية المستفيدين من ذوي الإعاقة في المركز ، تماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة.

// انتهى //

16:39ت م

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جيزان 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسنفذ مركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان، عدداً من الخطوات والإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فايروس كورونا ( كوفيد-19) والمحافظة على سلامة المستفيدين من ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية داخل المركز من الجنسين.وأوضح مدير المركز أحمد أبو شرحة، أن إدارة المركز حرصت على تنفيذ جميع الخطط والإجراءات والتدابير الوقائية التي تتوافق مع خطط إدارة الخدمات الطبية بوزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية وخطط وإجراءات وزارة الصحة, حيث يتم الفرز البصري في المركز على مدار (24) ساعة ، إضافة إلى التعقيم المستمر داخل وخارج المركز, إذ يعد المركز من القطاعات الخدمية الصحية التي يتم فيها تقديم خدماتة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة, ومستثنى من توقف العمل.وأكد مدير المركز حرص الجميع على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وحماية المستفيدين من ذوي الإعاقة في المركز ، تماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة.// انتهى //16:39ت م0121

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