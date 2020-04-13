

الدمام 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واس

ضبطت أمانة الشرقية أحد المستودعات الغذائية العشوائية في مليجة ، وذلك في إطار الجولات الرقابية على الأسواق التجارية، وذلك استمرارا لجهودها في الاصحاح البيئي والوقوف على الالتزام بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، من خلال تكثيف وتيرة الأعمال الرقابية.

وقامت الأمانة بمخالفة صاحب المستودع وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات البلدية، ومصادرة ما ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي ، كما تم إلزام صاحب المستودع بتطبيق الاشتراطات الصحية ، مؤكدة أن هذه الجولات تأتي ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة ، داعيةً جميع المواطنين والقيمين للإبلاغ عن كافة الملاحظات البلدية من خلال مركز 940 .

// انتهى //

16:37ت م

0119





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تضبط أحد المستودعات الغذائية العشوائية في مليجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.