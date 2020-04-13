السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير: توعية أفراد القبائل بالإجراءات الاحترازية واجب وطني



أبها 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

شدد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة

ودعا سمو أمير منطقة عسير في اتصال مرئي مع شيوخ قبائل رجال ألمع، بالتواصل المباشر مع المحافظة أو الإمارة لتلبية أي متطلبات أو احتياجات للمواطنين في المحافظة وذلك عبر الأرقام الرسمية التي تم تزويد الجميع بها.

// انتهى //

16:31ت م

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أبها 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسشدد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا في جميع محافظات ومراكز المنطقة، وأهمية دور شيوخ ونواب القبائل في توعية أفراد القبيلة بالبقاء في المنازل، ومعرفة أهداف أمر منع التجول، ومخاطر التهاون فيه، موجهًا سموه باستخدام جميع السبل والوسائل لإيصال الرسائل التوعوية حول الوسائل الصحيحة للتعامل مع خطر هذا الفايروس والاستفادة القصوى من التعليمات الطبية التي تصدرها الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الصحة.ودعا سمو أمير منطقة عسير في اتصال مرئي مع شيوخ قبائل رجال ألمع، بالتواصل المباشر مع المحافظة أو الإمارة لتلبية أي متطلبات أو احتياجات للمواطنين في المحافظة وذلك عبر الأرقام الرسمية التي تم تزويد الجميع بها.// انتهى //16:31ت م0118

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