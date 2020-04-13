السعودية اليوم / أمانة نجران تغرم عدداً من مقاولي البنية التحتية لمخالفتهم الاشتراطات الفنية



نجران 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

طبقت أمانة منطقة نجران لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق عدد من الشركات والمؤسسات التابعة لعدة جهات الخدمية بالمنطقة بمبلغ 81 ألف ريال، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالمنطقة.

وأكد أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع مراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية بحق المخالفين.

من جانبه أوضح مدير إدارة تنسيق المشاريع المهندس كرحان آل هتيلة ،أن المخالفات المرصودة على الشركات والمؤسسات تمثلت في عدم التقيد بإيجاد وسائل السلامة وعدم إزالة المخلفات مما تسبب في تشويه المنظر العام والحاق الضرر بالمارة والمركبات وهبوطات وتشققات بطبقات الاسفلت ، مشيرًا بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المقاولين المخالفين، وإلزامهم بإصلاح ما تم إتلافه على نفقتهم وحسب المواصفات الفنية، مؤكداً أن المختصين بالأمانة مستمرون في عملهم في المتابعة والمعاينة للمشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة والجزاءات البلدية حسب المخططات والمواصفات المعتمدة.

//انتهى//

16:29ت م

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