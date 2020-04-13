السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يلتقي قائد قوة عرعر بمناسبة تعيينه عبر الاتصال المرئي



عرعر 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر الاتصال المرئي, قائد قوة عرعر اللواء الركن فهد بن حمد السلمان , بمناسبة تعيينه قائداً للقوة ، يرافقه قائد القوة السابق اللواء الركن خالد محمد الخشرمي, متمنياً سموه له التوفيق في القيام بمهامه كقائد جديد لقوة عرعر ولجميع زملائه أفراد القوة.

وأشاد سموه بالجهود والنجاحات المميزة للقوات المسلحة في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة, وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

16:26ت م

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عرعر 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر الاتصال المرئي, قائد قوة عرعر اللواء الركن فهد بن حمد السلمان , بمناسبة تعيينه قائداً للقوة ، يرافقه قائد القوة السابق اللواء الركن خالد محمد الخشرمي, متمنياً سموه له التوفيق في القيام بمهامه كقائد جديد لقوة عرعر ولجميع زملائه أفراد القوة.وأشاد سموه بالجهود والنجاحات المميزة للقوات المسلحة في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -, مقدماً شكره وتقديره للواء الركن خالد الخشرمي على جهوده المبذولة خلال فترة عمله, متمنياً له التوفيق والسداد في عمله الجديد.// انتهى //16:26ت م0116

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