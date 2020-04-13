السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تعقد "44" مناقشة وحلقة بحثية عبر منظومة التعليم والعمل عن بعد



الأحساء 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واس

عقدت جامعة الملك فيصل خلال الأسبوعين الماضيين "21 مناقشة" للدارسين في مرحلة الدراسات العليا بكليات الآداب، والتربية، والعلوم الزراعية والأغذية، والعلوم ، وتضمنت مناقشة "3" رسائل دكتوراه، ومناقشة "18" رسالة ماجستير، و(13) حلقة بحثية ناقشت المقترحات البحثية المقدمة من طلاب وطالبات الماجستير .

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور زياد بن عبدالله الحمام أن هذه المبادرة ضمن إطار استمرارية العملية التعليمية والبحثية في مراحل الدراسات العليا، ولاستثمار فاعلية وإمكانات البنية التحتية التقنية التي تتميز بها جامعة الملك فيصل ، الرائدة فيها، وذلك لدفع المسيرة التعليمية البحثية الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية .

// انتهى //

15:32ت م

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