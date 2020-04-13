شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: تناغم كبير بين الجهات الحكومية بقيادة ولي العهد فى مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

- أعداد المصابين تضاعفت هذا الأسبوع وتزداد فى إسكان العمال

- تضحيات كبيرة من العاملين في القطاع الصحي ولازالوا يتفانون

- لا يوجد علاج أو لقاح لكورونا وإن وجد يحتاج فترة للتجربة

- لدينا بروتوكولات طبية في المملكة للتعامل مع الفيروس

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تقدم وزيرالصحة د. توفيق الربيعة، بالشكر والامتنان لسمو ولي العهد، لمتابعته الدقيقة ودعمه الكبير للقطاع الصحي وجميع القطاعات الحكومية، فهو يتابع الأزمة بدقة كبيرة وبتواصل مستمر لضمان سلامة المواطن، وهناك تناغم كبير بين القطاعات الحكومية بقيادة ولي العهد لمواجهة أزمة كورونا.

وتقدم وزير الصحة أيضا بالشكر للشركات والأفراد المساهمين في صندوق محاربة كورونا، حيث وصلت المساهمات العينية والمالية قرابة مليار ريال.

وقال الدكتور الربيعة : أعداد المصابين بفيروس كورونا تضاعفت هذا الأسبوع ، ولاحظنا تزايد الإصابات بكورونا في إسكان العمال ، كمت أننا نرى تضحيات كبيرة من العاملين في القطاع الصحي ولازالوا يتفانون لتقديم أفضل الخدمات

وأضاف وزير الصحة أنه لا يوجد علاج أو لقاح لفيروس كورونا وإن وجد علاج يحتاج فترة للتجربة ، ولدينا بروتوكولات طبية في المملكة للتعامل مع فيروس كورونا .