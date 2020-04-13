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الشركاء المتحدون للاستثمار: من المتوقع أن تظل أسواق الأسهم الإقليمية تحت الضغط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

كان أداء أسواق الأسهم العالمية إيجابياً خلال الأسبوع، حيث شجع المستثمرين كل من التقدم والدعم المستمر من البنوك المركزية. فضّل المستثمرون النظر إلى الجانب الأكثر إشراقا من الأخبار بشأن الوباء وخاصة العلامات المبكرة لاستقرار الحالات الجديدة في البلدان الأوروبية. أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن حزمة 2.3 تريليون دولار أمريكي لدعم سيولة السوق والحفاظ على تدفق الائتمان وانخفاض أسعار النفط مما عزز المسار الايجابي خلال الأسبوع حسب ما جاء في تقرير الشركاء المتحدون للاستثمار. انخفض سعر خام برنت بنسبة 7.71٪ خلال الأسبوع وسط مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج لن تكون كافية لتعويض الركود في الطلب العالمي. إقليمياً، عكست أسواق الأسهم المعنويات في الأسهم العالمية لتغلق هي أيضاً بشكل إيجابي. أغلقت 5 من أصل 7 مؤشرات إقليمية بشكل إيجابي في حين أغلق مؤشران بشكل سلبي خلال الأسبوع. كانت أبوظبي الأفضل أداءً إقليمياً بمكاسب بلغت 9.45٪، تليها 9.17٪ في مصر و 6.22٪ في دبي. وأغلقت البحرين والكويت بشكل منخفض بنسبة 2.21٪ و 1.31٪ على التوالي بالنظر إلى أنه من المتوقع أن تشهد الاقتصادات العالمية تباطؤًا حقيقياً على الأقل في الربع الأول والربع الثاني من عام 2020، يجب أن يظل المستثمرون حذرين وبانتظار تسوية منحنى العدوى في الولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى. وحسب تقرير الشركاء المتحدون للاستثمار على الرغم من أنه من المتوقع الإعلان عن أرباح الربع الأول 2020 في الأسابيع المقبلة إلا أنها قد لا تعكس التأثير الكامل للوباء. وبالتالي قد يكون من الحكمة البقاء تحت فكرة عدم اليقين والتركيز على الأسهم عالية الجودة مع ميزانية عمومية قوية وقدرة على اغتنام الفرص الناشئة عن الوباء. بالنسبة للمنطقة، ستستمر أسواق الأسهم في البقاء تحت الضغط حيث أن أسعار النفط المنخفضة إلى جانب الركود المتوقع في جميع أنحاء العالم سيشكل تحديات للحكومات وقد تؤدي إلى تباطؤ في الإنفاق العام.