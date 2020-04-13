السعودية | "أم نواف".. حكاية سيدة سعودية تعمل أوقات الحظر

شكرا لقرائتكم "أم نواف".. حكاية سيدة سعودية تعمل أوقات الحظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
"أم نواف"، سيدة سعودية تملك سيارة، وكانت تعمل في برامج توصيل "المشاوير" قبل أزمة فيروس كورونا المستجد. وفي ظل منع التجول، استغلت السيدة قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أقرت فيه الاستفادة من تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، وغدت تعمل وقت الحظر.
وفي تصريح خاص لها مع "العربية.نت" قالت أم نواف: "كنت أقوم بتوصيل النساء من وإلى المواقع المختلفة قبل أزمة كورونا، وبعد الأزمة أصبحنا في ضغط أكبر بسبب تزايد الطلب على توصيل المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية بسبب منع التجول".
وأضافت: "أصبح عملنا الآن مقتصرا على طلبات التوصيل من المواد الغذائية والطبية، في الوقت نفسه أقوم بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من لبس القفاز والتعقيم وغسل اليدين، خاصة بعد حمل الأكياس وأغراض التوصيل، لتحقيق السلامة للجميع، فكلنا مسؤول".
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