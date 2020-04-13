، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند  6804.54 نقطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتداولات تجاوزت 3.4 مليارات ريال لأكثر من 165 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 61.20 نقطة ليقفل عند مستوى 6804.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إم آي اس، ووفرة، والبحر الأحمر، ومعادن، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الرياض ريت، والمراكز، وسدافكو، والتموين، ووقت اللياقة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.48% و4.21%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وسيرا، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسيرا، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 15.14 نقطة ليقفل عند مستوى 6097.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 860 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية الأسهم المتداولة