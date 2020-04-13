، بتكلفة 17 مليون ريال.. 3 مبانٍ مدرسية جديدة تدخل الخدمة في عسير ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، استلام ثلاثة مبانٍ مدرسية بمبلغ 17 مليونًا و600 ألف ريالًا.
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن المشاريع المستلمة شملت روضة اثنين بللسمر بمبلغ 2337169 ريالًا، والثانوية التاسعة عشرة بحي الرصراص بخميس مشيط بتكلفة 13110480 ريالًا، والروضة التاسعة عشرة بأبها بمبلغ 2192984 ريالًا.
من جهته، أوضح مدير إدارة المباني المهندس صالح الشهراني، أن المشاريع الجديدة ستُسهم في توفير بيئة مناسبة وجاذبة لمنسوبي ومنسوبات التعليم عمومًا والطلاب والطالبات على وجه الخصوص، وتأتي في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة.
الإدارة العامة للتعليم عسير
بتكلفة 17 مليون ريال.. 3 مبانٍ مدرسية جديدة تدخل الخدمة في عسيربندر آل عوض الخليج 365 2020-04-13
أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، استلام ثلاثة مبانٍ مدرسية بمبلغ 17 مليونًا و600 ألف ريالًا.
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن المشاريع المستلمة شملت روضة اثنين بللسمر بمبلغ 2337169 ريالًا، والثانوية التاسعة عشرة بحي الرصراص بخميس مشيط بتكلفة 13110480 ريالًا، والروضة التاسعة عشرة بأبها بمبلغ 2192984 ريالًا.
من جهته، أوضح مدير إدارة المباني المهندس صالح الشهراني، أن المشاريع الجديدة ستُسهم في توفير بيئة مناسبة وجاذبة لمنسوبي ومنسوبات التعليم عمومًا والطلاب والطالبات على وجه الخصوص، وتأتي في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة.
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
02:31 PM
توفير بيئة جاذبة للمنسوبين والطلاب وفق خطة التخلص من "المستأجرة"
أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، استلام ثلاثة مبانٍ مدرسية بمبلغ 17 مليونًا و600 ألف ريالًا.
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن المشاريع المستلمة شملت روضة اثنين بللسمر بمبلغ 2337169 ريالًا، والثانوية التاسعة عشرة بحي الرصراص بخميس مشيط بتكلفة 13110480 ريالًا، والروضة التاسعة عشرة بأبها بمبلغ 2192984 ريالًا.
من جهته، أوضح مدير إدارة المباني المهندس صالح الشهراني، أن المشاريع الجديدة ستُسهم في توفير بيئة مناسبة وجاذبة لمنسوبي ومنسوبات التعليم عمومًا والطلاب والطالبات على وجه الخصوص، وتأتي في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة.
، بتكلفة 17 مليون ريال.. 3 مبانٍ مدرسية جديدة تدخل الخدمة في عسير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بتكلفة 17 مليون ريال.. 3 مبانٍ مدرسية جديدة تدخل الخدمة في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.