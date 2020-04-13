، "أمانة الرياض" تدعو 456 مرشحًا للمقابلة الشخصية ،

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أعلنت أمانة منطقة الرياض أسماء المرشحين مبدئيًّا من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية والإدارية وعددها (81) وظيفة، ودعتهم لإجراء المقابلة الشخصية عن بُعد؛ بسبب الاحترازات الوقائية في الفترة الحالية.
ودعت "الأمانة" المرشحين لإرسال الوثائق المطلوبة عن طريق الماسح الضوئي عبر البريد الإلكتروني المبلغ لهم، وهي: أصل الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وللحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم.
وتَضمّنت "الوثائق" نسخة من السيرة الذاتية مدونًا فيها رقم جوال المرشح والبريد الإلكتروني لاستقبال الرابط الإلكتروني للمقابلات الشخصية عن بُعد من يوم الأحد إلى يوم الخميس الموافق 23/ 8/ 1441هـ عبر البريد الإلكتروني المرسل للمرشحين والمرشحات عبر الرسائل النصية.
ونوهت أمانة منطقة الرياض بأنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم أو المتقدمة وترشيح الأعلى نقاطًا بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.
للاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي:
https://alriyadh.gov.sa/ar/news/Documents/المرشحين.pdf.pdfأمانة منطقة الرياض وظائف
"أمانة الرياض" تدعو 456 مرشحًا للمقابلة الشخصيةفهد الغبيوي الخليج 365 2020-04-13
أعلنت أمانة منطقة الرياض أسماء المرشحين مبدئيًّا من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية والإدارية وعددها (81) وظيفة، ودعتهم لإجراء المقابلة الشخصية عن بُعد؛ بسبب الاحترازات الوقائية في الفترة الحالية.
ودعت "الأمانة" المرشحين لإرسال الوثائق المطلوبة عن طريق الماسح الضوئي عبر البريد الإلكتروني المبلغ لهم، وهي: أصل الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وللحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم.
وتَضمّنت "الوثائق" نسخة من السيرة الذاتية مدونًا فيها رقم جوال المرشح والبريد الإلكتروني لاستقبال الرابط الإلكتروني للمقابلات الشخصية عن بُعد من يوم الأحد إلى يوم الخميس الموافق 23/ 8/ 1441هـ عبر البريد الإلكتروني المرسل للمرشحين والمرشحات عبر الرسائل النصية.
ونوهت أمانة منطقة الرياض بأنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم أو المتقدمة وترشيح الأعلى نقاطًا بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.
للاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي:
https://alriyadh.gov.sa/ar/news/Documents/المرشحين.pdf.pdf
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
02:24 PM
عن بُعد عقب إرسال الوثائق المطلوبة للمنافسة على 81 وظيفة
أعلنت أمانة منطقة الرياض أسماء المرشحين مبدئيًّا من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية والإدارية وعددها (81) وظيفة، ودعتهم لإجراء المقابلة الشخصية عن بُعد؛ بسبب الاحترازات الوقائية في الفترة الحالية.
ودعت "الأمانة" المرشحين لإرسال الوثائق المطلوبة عن طريق الماسح الضوئي عبر البريد الإلكتروني المبلغ لهم، وهي: أصل الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وللحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم.
وتَضمّنت "الوثائق" نسخة من السيرة الذاتية مدونًا فيها رقم جوال المرشح والبريد الإلكتروني لاستقبال الرابط الإلكتروني للمقابلات الشخصية عن بُعد من يوم الأحد إلى يوم الخميس الموافق 23/ 8/ 1441هـ عبر البريد الإلكتروني المرسل للمرشحين والمرشحات عبر الرسائل النصية.
ونوهت أمانة منطقة الرياض بأنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم أو المتقدمة وترشيح الأعلى نقاطًا بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.
للاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي:
https://alriyadh.gov.sa/ar/news/Documents/المرشحين.pdf.pdf
، "أمانة الرياض" تدعو 456 مرشحًا للمقابلة الشخصية ،
المصدر : الخليج 365
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