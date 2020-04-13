محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الصحة: الإجمالي ارتفع إلى 3231 حالة كشفت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الإثنين: بالإصابات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231 حالة، ولم نسجل أيّ حالات وفاة جديدة؛ ليستقر العدد عند 7 حالات.قطر فيروس كورونا الجديد 13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 02:27 PM Advertisements وزارة الصحة: الإجمالي ارتفع إلى 3231 حالة قطر تعلن تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا قطر تعلن تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا كشفت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الإثنين: بالإصابات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231 حالة، ولم نسجل أيّ حالات وفاة جديدة؛ ليستقر العدد عند 7 حالات. الكلمات المفتاحية ، قطر تعلن تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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