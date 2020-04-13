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قطر تعلن تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الصحة: الإجمالي ارتفع إلى 3231 حالة

كشفت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس .

وقالت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الإثنين: بالإصابات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231 حالة، ولم نسجل أيّ حالات وفاة جديدة؛ ليستقر العدد عند 7 حالات.قطر فيروس كورونا الجديد

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 02:27 PM

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وزارة الصحة: الإجمالي ارتفع إلى 3231 حالة

قطر تعلن تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كشفت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الإثنين: بالإصابات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231 حالة، ولم نسجل أيّ حالات وفاة جديدة؛ ليستقر العدد عند 7 حالات.

الكلمات المفتاحية

، قطر تعلن تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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