شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنون عائدون من بريطانيا يروون رحلة إعادتهم إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى عدد من المواطنين العائدين من بريطانيا، الجهود التى بذلتها المملكة وذلك لإعادتهم إلى أرض الوطن.

وأكد المواطنون أن المملكة سبقت بريطانيا في اتخاذها لعدد من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد كما قامت سفارة المملكة بذلت كل جهودها لمساعدتهم، مشيدين بسرعة تعاونها معهم.

يذكر أن عودة هؤلاء المواطنين تأتي ضمن رحلات الإعادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.