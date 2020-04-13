شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على كيفية متابعة المحجورين بالقطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

كشف مقطع فيديو آليات المتابعة في مكتب الطب الوقائي بالقطيف للمحجوزين منزليا ، وكيف يتم إبلاغ المريض باصابته وكيفية التعامل معهم.

وقال الدكتور هادي الشيخ ناصر مدير المكتب الوقائي بمحافظة القطيف، بان المكتب يتتبع الحالة أو البلاغات من خلال المختبر، ويواصلون البحث عن بيانات الحالة من خلال أنظمة الوزارة ، ثم يتواصل الأطباء معها ويبلغونها بالإصابة.

وتابع مدير المكتب بانه بعد لوصول للحالة يتم فحص المخالطين عن طريق سحب عينات وتسجيل بيناتهم، ويكتبون تعهد بعدم الخروج من المنزل وشرح اهمية ذلك من خلال أطباء المكتب.