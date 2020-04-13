بالفيديو.. سقوط أمطار غزيرة قرب جامعة الإمام وشمال منطقة الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهدت المنطقة القريبة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأجزاء أخرى في شمال منطقة الرياض اليوم هطول أمطار غزيرة. شهدت المنطقة القريبة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأجزاء أخرى في شمال منطقة الرياض اليوم هطول أمطار غزيرة. ووثق مقطع فيديو الأمطار وهي تتساقط بكميات غزيرة من أعلى المباني وعلى الطرقات ويصاحب ذلك رياح سطحية. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد حماية البيئة نبهت اليوم من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق ومنها أجزاء من منطقة الرياض .

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