شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: آخر موعد لتعديل البيانات 10 يونيو 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد حساب المواطن ، على ضرورة تقديم الفرد المستقل لوثائق الإستقلالية قبل موعد أقصاه 10 يونيو 2020. أكد حساب المواطن ، على ضرورة تقديم الفرد المستقل لوثائق الإستقلالية قبل موعد أقصاه 10 يونيو 2020. وقال حساب خدمة المستفيدين "عبر تويتر" أنه سوف يتم صرف الدهم خلال المهلة المحددة 10 يونيو2020 حال كان المستفيد مستحقا. وتابع البرنامج بانه في حال عدم إرفاق مستند الإستقلالية، ستتأثر الأهلية، وسيتم تطبيق ضوابط البرنامج الصادرة مؤخراً بذلك خلال عملية التحقق من البيانات للدورة الـ32 لشهر يوليو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن: آخر موعد لتعديل البيانات 10 يونيو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.