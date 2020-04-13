شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» تواصل عملياتها التدريبية بتقنية التدريب الافتراضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، أنه إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بوقف جميع الأنشطة والفعاليات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار الوباء العالمي COVID19 فقد تم تحويل الحضور الصفي لبرامج الشهادات الاحترافية إلى التدريب الافتراضي عبر القنوات الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك حرصا على استمرار العمل والبحث عن بدائل للتكيف مع الظروف الراهنة، فيما قامت ابتداء من يوم الأحد 27 من شهر رجب لعام 1441هـ الموافق 22 من شهر مارس لعام 2020م) باستئناف العملية التدريبية البرامج الشهادات الاحترافية من خلال استخدام تقنية التدريب الافتراضي.

وجاء ذلك بعد التنسيق مع معهد الإدارة العامة والمعاهد العالمية لإعداد منصات تدريب إلكترونية كأداة لاستكمال الخطط الدراسية للبرامج واستيفاء متطلباتها دون الإخلال بمستوى الجودة المعتمد بمشاركة ما لا يقل عن (390) متدرب ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية في البرامج التالية - البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية بالتعاون مع المعهد العالمي CIPD - البرنامج التدريبي لتأهيل أخصائي المزايا والتعويضات.

وأشارت إلى أنه يقدم بالشراكة مع الجمعية الأمريكية WAW - برنامج تطوير أخصائي تطوير المواهب مع جمعية تطوير المواهب الأمريكية ATD، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة التدريبية المناسبة وضمان سير العملية التعلمية الإلكترونية بشكل سلس، والتهيئة المسبقة للمدربين والمدربات لتقديم التدريب من خلال البيئة الافتراضية وإعداد أدلة إرشادية للتدريب الإلكتروني.