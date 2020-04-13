شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أول بث لصلاة الجمعة على الهواء مباشرة من المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثق مقطع فيديو نادر أول مرة يتم فيها نقل وقائع صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. وثق مقطع فيديو نادر أول مرة يتم فيها نقل وقائع صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. وجاء البث حينها بناءً على تعليمات صدرت من صاحب السمو الملكي الراحل الأمير فهد بن عبدالعزيز، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء. الجدير بالذكر أن بث وقائع صلاة الجمعة استمرت بعد ذلك أسبوعيًا، وذلك حتى يتمكن جموع المسلمين من متابعة هذه الشعيرة الإسلامية.

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