شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نهاية مأساوية لشخص لم يلتزم بالتباعد الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الصحة، من خلال مقطع فيديو تمثيلي، من المخاطر التى ستترتب على عدم التزام الفرد باتباع التعليمات الخاصة بالوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، ومنها التباعد الاجتماعي.

وسرد المقطع قصة مستمد من أحداث حقيقية، لشخص لم يرتدي الكمامات، وأهمل غسل اليدين والإرشادات الخاصة بعدم ملامسة الوجه والعينين، كما قام بمخالطة العديد من الأفراد من بينهم أسرته، لتكون النهاية الأخيرة من القصة هو وفاة الشخص بفيروس كورونا ونقل العدوى إلى 22 شخصا آخرين، من بينهم 3 حالات حرجة.

وأكدت الوزارة أن اتباع التعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي من أهم الأسباب بعد الله التى تحمي الفرد وتحمي من يحب والمجتمع من فيروس كورونا الجديد.