شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة عائدة من روما: جائني طوق النجاة من سفارة المملكة في إيطاليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت مواطنة عائدة من إيطاليا كيف كانت مكالمة السفارة لها بمثابة طوق النجاة بعد رعب عاشته بعد تفشي الوباء في روما.

وقالت ليلى حافظ بانها سافرت إلى روما فبراير الماضي، وفي هذة الإثناء بدأ الحديث عن الفيروس، لكن الأوضاع عادية، وإغلاق إيطاليا، وإلغاء رحلتها.

وأضافت أنها شعرت بالرعب والخوف من العدوى لها أو لأحد أبنائها، لكن وهي في هذة الحالة ، حتى أتاها طوق النجاة عبر اتصال مسؤول من السفارة السعودية بروما، أخبرها بأن هناك تدابير تجريها السفارة لنقل المواطنين إلى المملكة.

وتابعت بأنه جرى نقلهم جوًّا من روما إلى الدمام بعد هذه المكالمة بيومين، وبقوا 16 يوماً بالحجر الصحي في أحد الفنادق الفاخرة بالخبر، وظلوا قيد الرعاية الصحية، وبعد التأكد من سلبية فحوصاتهم سُمح لهم بالمغادرة إلى منزلهم.