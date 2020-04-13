شكرا لمتابعة خبر عن ماجد الحقيل يكشف إجراءات استخراج تصاريح التنقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، اليوم الاثنين، عن إجراءات استخراج تصاريح التنقل الجديدة للقطاع الخاص.

وأوضح ماجد الحقيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏بناءً على ما أعلنته وزارة الداخلية بالعمل بالنموذج الموحد لتصاريح التنقل للقطاع الخاص، وتسهيلاً لأصحاب المنشآت وحرصاً على استمرار أعمالهم، أطلقنا خدمة "استخراج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول" للعاملين في الأنشطة المستثناة بمدينة الرياض ".

وأضاف: " ‏لذا آمل سرعة استخراج التصاريح عبر بوابة بلدي ومن ثم تصديقها من أقرب فرع للبلدية بتواجد مسؤولي الشرطة أو التوجه لأقرب مركز شرطة قبل الساعة الثالثة عصراً لضمان استمرار تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية، ولزيارة بوابة بلدي:هنا