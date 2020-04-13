بالفيديو.. صوت شيخ المؤذنين بالمسجد النبوي يصدح من جديد بعد غياب شهرين

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): عاد صوت شيخ المؤذنين بالمسجد النبوي عبدالرحمن عاد صوت شيخ المؤذنين بالمسجد النبوي عبدالرحمن خاشقجي ، ليرفع صوت الآذان بعد غياب شهرين بسبب وعكة صحية ألمت به. ودعي شيخ المؤذنين ان تزال غمة الوباء التي تضرب العالم، ثم على صوته بالأذان مجددا .

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