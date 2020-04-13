شكرا لمتابعة خبر عن «هيئة النقل» تعلق على إصدار تصاريح التنقل الجديدة لنشاط نقل البضائع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت الهيئة العامة للنقل، اليوم الاثنين، على إصدار تصاريح التنقل الجديدة لنشاط نقل البضائع؛ حيث قالت أن كافة أنشطة نقل البضائع مستثناه من حضر التجول، كما لا يتطلب عمل سائقي الشاحنات الحصول على تصريح للتنقل .

وأوضحت الهيئة، أن منشآت نقل البضائع في مدينة الرياض والتي يتطلب عملها تواجد الحد الأدنى من منسوبيها بما لا يتجاوز 8٪20 من مجموع العاملين بإستثناء السائقين)، يمكنها الحصول على تصريح لكل موظف من قبل الهيئة و في أضيق الحدود.

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وأشارت إلى أنه تقوم المنشأة بتعبئة نموذج التنقل وإقرار وزارة الداخلية والتعهد والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني لكل موظف ويستثنى من ذلك السائقين، مع تحديد موقع وساعات وأيام العمل، واسم وبيانات الموظف كاملة، ومكان السكن.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى قيام المنشأة باستكمال النماذج والإقرارات وتوقيعها من قبل الموظفين وختمها من قبل المنشأة، وإرسالها بصيغة PDF، مع نسخة من ترخيص المنشأة، وشهادة التأمينات الاجتماعية التي توضح عدد العاملين السعوديين وغير السعوديين.

وبيان على ملف إكسل بالعاملين المراد إصدار تصاريح لهم من المنشأة وأرقام هوياتهم ونسخ من هوية المقيم بالنسبة للعاملين الأجانب ونسخة من اشتراك التأمينات الاجتماعية للسعوديين اضافة الى إرفاق التعمد من قبل المنشأة؛ فيما ترسل الوثائق على البريد الإلكتروني: [email protected]؛ بينما تقوم الهيئة بإستكمال الطلب وإفادة المنشأة بموعد التسليم في مقر فرع الهيئة بحي قرطبة - طريق الثمامة.