«الشورى» يوافق على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية غينيا للتعاون في مجال الدفاع.
وجاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة " عن بُعد " المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
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