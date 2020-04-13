شكرا لمتابعة خبر عن «المغامسي»: المملكة برهنت أنها البلد الأمثل إقليميًا ودوليًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ صالح المغامسي، اليوم الاثنين، أن المملكة برهنت على أنها البلد الأمثل إقليميًا ودوليًا، وذلك عقب الاتفاق التاريخي لمجموعة " أوبك بلس " والذي قادته المملكة.

وكتب صالح المغامسي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن الاتفاق التاريخي لمجموعة "أوبك +"، والتعامل الموفق مع الجائحة، إضافة لمضي مسيرة التعليم، وإعادة المواطنين من الخارج، ومراعاة الأوضاع في اليمن، كلها شواهد على أن السعودية هي الرقم الصعب ولو كره المرجفون.

وناشد " المغامسي " الجميع بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتقرب إلى الله، والتفاؤل بالخير، والامتثال للإجراءات التي وجهت بها القيادة الرشيدة، لضمان السلامة في ظل مواجهة جائحة كوورنا.