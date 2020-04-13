شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشبل: مياه الحنفية صالحة للشرب 100% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس شركة المياه الوطنية لدعم عمليات التشغيل، المهندس نمر الشبل، بان مياه الحنفية أو الصنبور صالحة للشرب 100% ومطابقة للمواصفات، متابعا بأن الشركة تغطي كافة مناطق المملكة.

وتابع الشبل، أن هناك أجزاء في المنطقة الشرقية بسبب ملوحتها سوف تنفذ لها مشاريع معالجة، ولكن مياه الشرب بشكل عام صالحة للشرب.

وأوضح بأن هناك مناطق تتعامل مع المياه المحلاة بالصهاريج، يمكن الإستعانة بهذة الخدمة في حال وجود نقص أو عدم وجود شبكة لتعزيز المياه ذات الاستهلاك العالي.