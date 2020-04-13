شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «النيابة العامة» توجه بالقبض على شاب تهكم من رجل أمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو وهو يرفض الامتثال لتعليمات رجل الأمن حيال إبرازه ما يثبت هويته.

وأظهر الفيديو، الشاب وهو يرفض طلب رجل الأمن بإظهار هويته؛ حيث هدده بأنه ينتمي لإحدى القبائل، وتهكم من سلطة وصلاحيات رجال الأمن.

وكان المتحدث الرسمي للنيابة العامة، قد أكد أن الاعتداء على رجل الأمن جريمة كبرى تستوجب التوقيف؛ مشددًا على أن جهود رجال الأمن محل تقدير كبير من المواطن والمقيم، وهذا يتم قياسه بمراقبة المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي.