شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب بإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة بالمسار الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الاثنين، وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة ضمن المسار الإلكتروني دون استثناء.

ووجه الشورى مطالباته إلى وزارة الحج والعمرة بتوفير الخدمات الملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع مقدمي الخدمة لهم من مختلف القطاعات.

وأشار المجلس، إلى الوزارة بدراسة تخصيص مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي الشريف؛ فضلًا عن التنسيق مع الجهات المختصة - العمل على تطوير أسلوب ومحتوى إعاشة الحجاج وتقديم الوجبات الصحية لهم بمواصفات غذائية وصحية وبجودة عالية.