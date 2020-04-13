شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: الحالة الجوية ستشهد تطورات جميلة والخيرات ستتابع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصد خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية زياد الجهني، بداية انطلاق الحالة حيث تكون السحب الرعدية الممطرة، مشيرا إلى أنها ستكون على جنوب منطقتي الرياض والشرقية.
وتابع الجهني عبر حسابه "تويتر" بان الحالة ستشهد تطورات جميلة، في الساعات والأيام القادمة.
واوضح خبير الطقس والمناخ بأننا لا زلنا في البداية والذروة ستكون بالأيام القادمة والخيرات ستتابع والحالة ستكون شمولية بإذن الله عز وجل.
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