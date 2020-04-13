«الشورى» يوافق على استثناء المشاركين في العمليات الحربية من إيقاف الخدمات والمنع من السفر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مجلس الشورى، اليوم الاثنين، عن الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعليًا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات إيقاف الخدمات والمنع من السفر والحبس. كشف مجلس الشورى، اليوم الاثنين، عن الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعليًا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات إيقاف الخدمات والمنع من السفر والحبس. ووافق المجلس على استثناء العسكريين المشاركين في العمليات الحربية من الإجراءات المذكورة الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13/8/1433، على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

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