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17 مليونا لـ 3 مشاريع حديثة بتعليم عسير

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الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، استلام ثلاثة مبانٍ مدرسية بمبلغ 17640633 ريالا .

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، أن المشاريع المستلمة شملت روضة اثنين بللسمر بمبلغ 2337169 ريالا ، والثانوية التاسعة عشرة بحي الرصراص بخميس مشيط بكلفة وقدرها 13110480 ريالا ، والروضة التاسعة عشر بأبها بمبلغ 2192984 ريالا .

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من جهته أوضح مدير إدارة المباني المهندس صالح الشهراني أن المشاريع الجديدة ستسهم في توفير بيئة مناسبة وجاذبة لمنسوبي ومنسوبات التعليم عموما والطلاب والطالبات على وجه الخصوص ، وتأتي في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة .

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