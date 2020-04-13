شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار وأجواء مُذهلة تسود الجبيل الصناعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهدت مدينة الجبيل الصناعية، اليوم الاثنين، أجواءًا رائعة تخطف الأنظار بسقوط الأمطار التي كست الشوارع.
وكشف مقطع فيديو، عن الأمطار وهي تلون الأشجار وتتساقط على الأرض لتعطي منظرًا جماليًا مذهلًا.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت عن سقوط أمطار غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبَرَد، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمطار وأجواء مُذهلة تسود الجبيل الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.