شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار وأجواء مُذهلة تسود الجبيل الصناعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت مدينة الجبيل الصناعية، اليوم الاثنين، أجواءًا رائعة تخطف الأنظار بسقوط الأمطار التي كست الشوارع.

وكشف مقطع فيديو، عن الأمطار وهي تلون الأشجار وتتساقط على الأرض لتعطي منظرًا جماليًا مذهلًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت عن سقوط أمطار غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبَرَد، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.