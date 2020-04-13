︎ .

وافق مجلس الشورى على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس)، الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/53) في 1433/8/13 على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الـ34 للسنة الرابعة من الدورة السابعة المنعقدة اليوم (الاثنين) «عن بعد» برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

وشهدت الجلسة، مطالبة «الشورى» -في قرار أصدره اليوم- وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة ضمن المسار الإلكتروني دون استثناء.

كما طالب «الشورى» وزارة الحج والعمرة بتوفير الخدمات الملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع مقدمي الخدمة لهم من مختلف القطاعات، إضافة إلى مطالبته للوزارة بدراسة تخصيص مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي الشريف.

وخلال الجلسة، طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- بالعمل على تطوير أسلوب ومحتوى إعاشة الحجاج وتقديم الوجبات الصحية لهم بمواصفات غذائية وصحية وبجودة عالية.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الشورى» يوافق على إستثناء العسكريين من «إيقاف الخدمات» و«منع السفر» و«الحبس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.