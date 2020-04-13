«الشورى» يوافق على استثناء العسكريين من إيقاف الخدمات والمنع من السفر

وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على استثناء العسكريين المشاركين فعليًّا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (إيقاف الخدمات، والمنع من السفر والحبس).

وأوضح المجلس، عبر حسابه على تويتر، أنه وافق على استثناء العسكريين المشاركين فعليًّا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (إيقاف الخدمات، والمنع من السفر والحبس)، الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13/8/1433هـ على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على التعديل المقترح من الحكومة على المواد (2 و5 و10) من نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، كما يوافق على مقترح تعديل المواد (1و6 و7 و8) من نظام المعهد والمقدم من عضو المجلس د. ناصح البقمي وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس.

جاء ذلك خلال جلسة الشورى العادية الرابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بُعد»، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

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