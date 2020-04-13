بالفيديو.. ضبط طبيبة وممرضة «دون ترخيص» تزوران المرضى بالمنازل في الرياض

ضبطت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، طبيبة بلا تصريح وممرضة بتأشيرة زيارة، تقومان بزيارة المرضى في المنازل بأدوات غير نظيفة، وذلك عبر كمين محكم لضبطهما ساهمت فيه إحدى مفتشات الصحة.

ونشر الإعلامي فيصل عبد الكريم مقطعًا مصورًا عبر حسابه بتويتر، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية لا تتهاون أبدا وتعمل ليل نهار لرصد كل المخالفين.

وقال عبد الله القحطاني، من إدارة الالتزام بوزارة الصحة، إنهما (الطبيبة والممرضة) لا تستخدمان إجراءات وقائية؛ حيث ضبط معهما عينة دم من مريض محفوظة بشكل غير سليم ومعرضة للتلف، إضافة لحملهما أدوات طبية غير معقمة، ولم تتخذا أي إجراء احترازي خاصة في الظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف القحطاني، أنه ستتم إحالتهما إلى الجهات الأمنية ثم النيابة لاتخاذ اللازم.

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