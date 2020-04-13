وزارة الحج تشرف على مغادرة 172 معتمرًا عراقيًّا إلى بلادهم

أشرفت وزارة الحج والعمرة على مغادرة (172) معتمرًا من الجنسية العراقية، صباح اليوم الإثنين، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ حيث غادر 140 منهم إلى أربيل و32 معتمرًا إلى بغداد.
وذلك من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين الموجودين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة وعضوية كل من وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني؛ للتأكد من جاهزية القطاعات التشغيلية بالمطار وإنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع.
وتأتي هذه المرحلة استكمالًا للتواجد الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي؛ لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة؛ حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.
كما قامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين طوال الفترة وتأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية كل احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم سالمين.
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