الجوازات: تمديد هوية مقيم يشمل المرافقين فقط وليس المكفولين

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن قرار تمديد «هوية مقيم» لثلاثة أشهر يشمل المرافقين بالهوية فقط ولا يشمل المكفولين.

وذكرت الجوازات- عبر حسابها بتويتر- أن «تمديد هوية مقيم، للمرافقين بالهوية فقط، وليس المكفولين».

جاء ذلك ردا على أحد المقيمين الذي ذكر أن زوجته وأبناءه مرافقون له؛ لكن والدته وأخته موجودين على كفالته، مستفسرًا هل يشمل التمديد أمه وأخته، علمًا بأن إقامتهما تنتهي في تاريخ مخالف لإقامته وزوجته وابنائه؟

وأشارت الجوازات إلى أن جميع المقيمين المنتهية صلاحية إقاماتهم من تاريخ 23/7/ 1441هـ، وحتى 11/9/1441هـ، والعاملين في القطاع الخاص الذين شملهم الإعفاء بالأمر السامي الكريم، تم تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر إلكترونيًا دون مقابل بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

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