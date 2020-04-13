لمختلف المراحل التعليمية .. «تعليم المدينة» تطلق مبادرة «نشيط في البيت»

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنور، مبادرة «نشيط في البيت» التي تستهدف طلاب مختلف المراحل التعليمية، وتستمر حتى الـ 7 من شهر رمضان المبارك.

ودعت إدارة التعليم الطلبة للمشاركة عبر إرسال أعمالهم إلى العنوان الإلكتروني للمبادرة التي تتضمن 6 مجالات تشمل الأعمال الفنية، والتصوير الفلكي، والمشاهد التمثيلية، والرسائل، والرسوم المتحركة «موشن جرافيك»، والمسابقات الثقافية، كما خصّصت جوائز للفائزين بها.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف مهارات الطلاب وإمكاناتهم من خلال إِشراكهم وأسرهم عن بُعد في تعزيز الجانب التوعوي لدى أفراد المجتمع.

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