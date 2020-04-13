لشركات القطاع الخاص.. كيفية الحصول على تصاريح مؤقتة للاستثناء من منع التجول

تسعى وزارات المملكة لتحقيق خدمة المواطن لإيجاد حلول تساعده على إنجاز أعماله بيسر وسهولة في ظل فرض منع التجول على كافة المدن والمحافظات، لذلك أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة الحصول على تصاريح مؤقتة للاستثناء من تعليق التجول.

كيفية الحصول على تصاريح تعليق التجول لشركات القطاع الخاص

نشر الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، على موقع «تويتر» كيفية الحصول على تصاريح مؤقتة للاستثناء لمنع التجول، وذلك لشركات القطاع الخاص التابعة لها.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة شركات القطاع الخاص للتواصل معها، وتقديم المستندات المطلوبة للحصول على تصاريح التنقل المؤقت خلال فترة منع التجول.

وأوضحت أن المطلوب للتقديم على التصريح، إرسال إيميل من بريد إلكتروني رسمي للشركة من الشخص المخول إداريًا إلى: [email protected]

وفي حالة عدم وجود بريد رسمي يضمن الإيميل خطابًا من الشركة بطلب التصريح، كما يرفق في البريد الترخيص الصادر من الوزارة في ذلك.

الشركات العاملة في خدمات المياه

وفيما يتعلق بالشركات العاملة في خدمات المياه، فيتم التواصل مع شركة المياه الوطنية على البريد الإلكتروني: [email protected]

الخدمة الإلكترونية لملاك المزارع والمواشي والنحالين

كما نوهت الوزارة إلى أن أصحاب النشاطات الزراعية المشار إليها يمكنهم الحصول على تصريح تنقل لمرة واحدة أسبوعيا، ويمكن تجديده أسبوعيًّا للمدن والمحافظات التي يسري فيها تعليق التجول مدة ٢٤ ساعة، وهي: العاصمة المقدسة، ومدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، ومدينة تبوك ومحافظة الظهران، ومدينة الهفوف، ومحافظة جدة ومحافظة الطائف، ومحافظة القطيف، ومحافظة الخبر، فيما يمكن للملاك في بقية المناطق استغلال الأوقات المسموح فيها التنقل في تفقد المزارع والمناحل والمواشي.

يمكن التقديم على طلب استخراج تصريح تجول من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الداخلية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط الخدمة بموقع المديرية العامة للأمن (من هنا).

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2- قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة وهي:

- الاسم

- رقم الهوية للمواطن أو المقيم

- رقم الهاتف المحمول

3- قم بإدخال رمز التحقق من الرسالة التي ستصلهك على هاتفك.

4- املأ البيانات الخاصة بما يستدعي حصولك على تصريح التنقل.

5- قم بإرفاق الإثبات في خانة المستندات.

6- بعد دراسة الطلب من الجهات المختصة ستصلك رسالة علي هاتفك بقبول الطلب، ووقت التنقل، وخط السير، أو رفض الطلب نظرًا لعدم مطابقة الشروط.

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