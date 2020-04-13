«النيابة العامة» تأمر بالقبض على شخص رفض إبراز هويته لرجال الأمن وتهكم على صلاحياتهم

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن رصد مقطع فيديو متداول يظهر محتواه قيام شخص برفض الامتثال لتعليمات رجال الأمن بطلب إبراز بطاقة إثبات الشخصية بحجة أنه من إحدى القبائل والتهكم والسخرية من إجراءات وسلطات رجال الأمن، كما يظهر المقطع قيادته لمركبة منزوعة اللوحة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة -استنادًا للمادتين (١٥،١٧) من نظام الإجراءات الجزائية فقد صدر أمر بالقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقه.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأنظمة والتعليمات.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، والتعاون التام مع رجال الأمن، نأيًّا بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصًا على صحة وسلامة النفس والمجتمع.